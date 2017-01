OM : Ce Marseillais qui trouve une petite faiblesse à Monaco

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Ce dimanche, Marseille recevra Monaco dans des conditions bien différentes du match aller. A l’époque, le 26 novembre dernier, un OM expérimental avec un Lassana Diarra totalement à la rue avait explosé en vol sur le terrain de Monaco, buvant le bouillant 4-0 à Louis-II. Une sanction qui était alors le « tarif » de l’ASM face à ses adversaires. Les joueurs marseillais s’en souviennent encore, et Rudi Garcia va forcément s’en servir lors de la causerie d’avant-match. Mais pendant la rencontre, il faudra rivaliser avec une équipe complète et équilibrée, et qui avait impressionné André-Franck Zambo-Anguissa.

« Avant le match, je n’avais pas super peur d’eux. Mais sur le terrain, c’est autre chose, quelle équipe ! Ils ont une attaque, pff… Et leur milieu de terrain, j’aime trop, avec Fabinho et Bakayoko, des joueurs très complémentaires. La défense me semble être leur ligne la moins forte », a tout de même conclu le Camerounais dans les colonnes de L’Equipe. Un constat qui laisse tout de même un peu d’espoir, alors qu’en effet Monaco a encaissé un but sur chacun de ses quatre derniers matchs, et même trois face à l’OL en décembre dernier.