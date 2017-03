OM : Ce joueur qui a vraiment été bien vendu par Labrune

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Les critiques sont tombées pendant des mois sur Vincent Labrune au sujet de sa gestion de l’Olympique de Marseille, mais le président marseillais, qui n’a pas réussi à remettre son club sur le devant de la scène, a tout de même fait de jolis coups avec peu de moyens sur le marché des transferts.

En témoigne cette anecdote au sujet de la vente de George-Kevin Nkoudou l’été dernier. L’ancien nantais, qui avait été recruté en provenance des Canaris pour 1,5 ME, avait connu un début de saison de premier choix, avant de s’éteindre progressivement. Cela n’avait pas empêché Tottenham de miser 11 ME sur l’international espoirs. Un an plus tard ou presque, avec 36 minutes de jeu en Premier League, Nkoudou est pour le moment un bide.

Et on comprend mieux avec cette révélation de France Football. En effet, selon un proche du dossier, Mauricio Pochettino n’avait clairement pas donné son feu vert : « L'entraîneur Pochettino ne savait même pas qu'il viendrait. C'était un deal entre présidents ». Et comme il n’est jamais bon signe pour un joueur d’arriver dans un club sans que l’entraineur n’en soit à l’origine, le natif de Versailles en a payé le prix fort. En attendant, la rentrée d’argent n’a pas été négligeable pour l’OM, qui a pu faire revenir Florian Thauvin lors de ce même été, et pour le même prix. Et Marseille n'a probablement pas perdu au change.