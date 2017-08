OM : Carine Galli et Stéphane Guy visés par des supporters

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Il y avait de l'énervement dans l'air dimanche soir au Stade Louis II, où des supporters de l'Olympique de Marseille, excédés par la prestation de leur équipe, ont voulu pénétrer sur le terrain à la pause. Si les forces de l'ordre ont rapidement ramené le calme, La Provence raconte ce lundi que l'avant-match avait été déjà agité. En effet, Carine Galli, qui faisait un direct depuis le stade monégasque, pour la chaîne L'Equipe, a été la cible d'injures graveleuses et de chants pour le moins indécents.

De même Stéphane Guy et Eric Carrière, qui s'apprêtaient à prendre l'antenne sur Canal+, ont eu droit également à des insultes et des crachats tombés du virage des supporters marseillais. Même Daniel Bravo, ancien joueur de l'OM présent pour BeInSports, a eu droit à un chapelet d'injures et de propos lamentables de la part de certains supporters marseillais que La Provence qualifie de « surexcités ». Et tout cela s'est passé avant même que le match débute, l'excuse de l'agacement n'étant même pas recevable (ce qu'il n'était pas...). Dommage que l'image du formidable public de l'OM soit terni par quelques irresponsables...