OM : Cabella éjecté au mercato, l'OM a des clients

Rémy Cabella a bien compris qu'entre lui, Clinton Njie et Lucas Ocampos, Rudi Garcia a visiblement fait clairement ses choix. Et l'ancien montpelliérain sait que sa saison sera longue et ennuyeuse s'il reste à l'Olympique de Marseille. Mais ce samedi, La Provence annonce que même s'il refuse d'envisager un transfert pur et dur, pensant toujours pouvoir un jour s'imposer à l'OM, Rémy Cabella a finalement dit oui à un prêt avec option d'achat d'ici la fin du mercato, histoire de ne pas perdre son temps.

Et cela tombe bien, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont des clients intéressés pour se faire prêter le milieu offensif de 27 ans. Deux formations de Serie A, deux clubs de Liga et deux équipes de Ligue 1 sont déjà à l'affût concernant Rémy Cabella, qui selon le quotidien régional pourrait quitter l'OM dès lundi pour une destination qui reste à déterminer. Le dossier devait donc avancer dans les prochaines heures.