OM : Cabella a gagné son ticket pour une saison de plus à l'OM

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Lors du mercato estival qui ouvre ses portes dans quelques semaines, l’Olympique de Marseille va devoir faire un grand ménage dans son effectif avant de recruter. Non pas que Frank McCourt ait besoin de liquidités pour passer à l’action, mais parce que l’effectif de l’OM est déjà bien chargé en quantité et bon nombre de joueurs n’auront plus rien à faire dans le « Champions Project » porté par l’homme d’affaires américain. Outre Payet, Thauvin, Gomis ou encore Sanson, un autre joueur offensif de l’effectif actuel du club devrait rester à l’OM la saison prochaine.

Selon les informations du journal L’Equipe, Rémy Cabella devrait continuer l’aventure dans la cité phocéenne. Effectivement, Andoni Zubizarreta a récemment rencontré les représentants du Corse pour lui indiquer que ce dernier faisait partie des plans de Rudi Garcia pour la saison prochaine. Le directeur sportif espagnol a indiqué aux agents du joueur qu’avec l’Europa League, les occasions de jouer seront plus nombreuses pour le numéro 7 de l’OM et que ce dernier entrera totalement dans la rotation de Rudi Garcia. Un discours qui a « rassuré » le joueur et sa famille, qui se sent bien à Marseille. Doté d’une belle mentalité, l’attaquant marseillais est donc prêt à rester pour s’accrocher et s’imposer à l’Olympique de Marseille.