OM : Cabaye disponible, mais à un prix très Premier League

Rudi Garcia, qui apprécie beaucoup le profil de Yohan Cabaye pour donner une touche technique et expérimentée à son milieu de terrain, sait désormais à quoi s’en tenir.

Selon le Daily Mirror, les dirigeants marseillais sont venus aux renseignements en ce qui concerne le prix de l’ancien lillois, arrivé lors de l’été 2015 à Crystal Palace en provenance du PSG, et ce pour 14 ME. A désormais 31 ans, l’international français vaut désormais… 18,5 ME. C’est en effet le prix demandé par le club londonien pour laisser filer Yohan Cabaye, qui ne sera donc clairement pas bradé alors qu’il a perdu sa place chez les Bleus, et peine à être aussi précis et performant avec les Eagles, en pleine lutte pour le maintien Premier League.

Pour le moment, les dirigeants marseillais sont très concentrés sur une éventuelle nouvelle offre pour faire venir Dimitri Payet, mais si cette perspective venait à échouer, nul doute que l’intérêt pour Yohan Cabaye pourrait passer sur le devant de la scène. Mais difficilement à ce prix-là tout de même.