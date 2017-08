OM : Aston Villa confirme, Amavi arrive

Dans : OM, Mercato.

Il ne faut pas crier victoire trop vite en ce qui concerne la signature de Jordan Amavi, qui avait échoué à sa visite médicale à Séville le mois dernier, mais le défenseur se dirige néanmoins vers Marseille. Steve Bruce, l’entraineur d’Aston Villa, a reconnu que le Français avait été retiré de l’équipe pour les prochaines échéances.

« On dirait qu’il ne sera bientôt plus avec nous. L’accord est tout proche et on l’a laissé se diriger vers sa destination », a expliqué le manager du club de Birmingham, qui ne veut lui non plus pas vendre la mèche trop tôt, la visite médicale de l’ancien niçois étant forcément importante en vue de sa signature, en raison de ses sérieuses blessures par le passé.