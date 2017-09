OM, ASM : Jovetic raconte le voyage en hélicoptère avec Eyraud

Dans : OM, Mercato, Monaco.

Longtemps pisté par l'Olympique de Marseille au cours du dernier mercato d'été, Stevan Jovetic a finalement choisi de rejoindre l'AS Monaco pour une raison bien précise.

Le 29 août dernier, Stevan Jovetic a signé un contrat de quatre ans avec le club de la Principauté après avoir été transféré pour 11 ME en provenance de l'Inter Milan. Mais cette transaction a failli ne pas voir le jour puisque l'OM avait pratiquement bouclé l'arrivée de l'attaquant monténégrin. Sauf qu'au dernier moment, le joueur de 27 ans a choisi l'ASM. Et au cœur de ce transfert, une rencontre inattendue s'est déroulée avant le match Monaco - Marseille (6-1) entre Jovetic et Jacques-Henri Eyraud, qui n'aurait pas reconnu le joueur dans un voyage en hélicoptère, selon le Daily Mirror. Une version démentie depuis par le président du club phocéen, et également par Jovetic.

« J'avais aussi une offre de Marseille, mais je suis venu ici à cause de la Champion's League et parce que Monaco a été champion la saison dernière. On est arrivés en même temps, on m'a dit que j'allais prendre le même hélicoptère qu'Eyraud, et on a discuté à l'intérieur. Ensuite, on a parlé, il m'a demandé pourquoi j'avais choisi Monaco plutôt qu'eux, et j'ai répondu en donnant les mêmes raisons », a lancé, en conférence de presse, Jovetic, qui a donc refusé de rejoindre l'OM car Monaco lui proposait un meilleur projet sportif. Et ce choix n'a pas été modifié suite à ce fameux voyage en hélicoptère avec Eyraud...