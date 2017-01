OM : Arsenal et MU, le double coup de marteau pour Payet ?

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Dimitri Payet, qui a refusé des propositions venues de Chine, ne veut jouer qu’à Marseille. Il est prêt pour cela à réduire son salaire et à aller au bras de fer avec West Ham comme l’a révélé son manager Slaven Bilic.

Une situation qui pourrait s’arranger si l’OM venait à mettre 34 ME sur la table, ce qui bouclerait son transfert hivernal. Pour le moment, les dirigeants provençaux sont loin d’être montés à ce niveau (21 ME pour la dernière offre), et le club londonien reste donc ferme alors que voir l’international français porter à nouveau le maillot des Hammers semble quasiment impossible. Une situation tendue qui a fini par intéresser d’autres clubs de Premier League, et non des moindres.

Selon le Daily Star, Manchester United et Arsenal sont venus aux renseignements en ce qui concerne l’un des meilleurs joueurs de la saison passée en Angleterre. Avec West Ham, pour expliquer que cette somme de 34 ME était à leur portée si jamais le transfert était à l’étude, et avec l’entourage du joueur pour le sonder sur la perspective de rejoindre un club beaucoup plus ambitieux que West Ham. Pour le moment, aucun retour n’a eu lieu mais on imagine mal Payet, qui ne parvient pas à se faire à la vie anglaise avec sa famille, rejoindre l’un de ses deux prétendants anglais après avoir fait le forcing pour être transféré à l’OM. Néanmoins, il y a l’aspect financier, et West Ham pourrait aussi montrer sa fermeté à vendre son joueur au club qui fait la meilleure offre.