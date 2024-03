L'OM en Ligue des Champions, la conséquence serait terrible

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Prêté par l’Inter Milan à l’Olympique de Marseille au début de la saison avec une option d’achat, Joaquín Correa ne parvient pas à s’imposer au sein du club de la cité phocéenne. Et pourtant l'OM pourrait devoir l'acheter.

Ce jeudi 21 mars, le journal l’Équipe a dévoilé les salaires des joueurs de la Ligue 1, et notamment ceux des Marseillais. Avec 650 000 euros mensuels bruts, Pierre-Emerick Aubameyang est logiquement le joueur le mieux payé de l’effectif phocéen. En deuxième position, à égalité avec Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia, il s’agit de Joaquín Correa, avec un salaire de 450 000 euros mensuels bruts. Arrivé cet été à l’OM, en provenance de l’Inter Milan, l’ailier argentin a disputé 15 matchs depuis le début de la saison, pour un bilan famélique de 0 but inscrit et 0 passe décisive délivrée. Un constat délicat pour les supporters marseillais, car si le club parvient à se qualifier en Ligue des Champions, alors le joueur de 29 ans sera définitivement recruté. Avec son salaire à débourser sur plusieurs années.

Le salaire de Correa fait péter un câble aux Marseillais

🤑 Le top 10 des salaires des joueurs de l’OM cette saison :@lequipe | #TeamOM pic.twitter.com/u8H6hUXBZC — MercatOM (@Mercat_OM) March 20, 2024

Sur les réseaux sociaux, les supporters de Marseille se plaignent massivement et unanimement du salaire jugé trop élevé de Joaquín Correa. « La seule et unique raison pour laquelle je ne veux pas qu’on se qualifie en ligue des champions. », « Correa, on est sur la plus grosse douille des 20 dernières années minimum. », « Un scandale Mbemba par rapport à Correa. », « Correa 450k mais quelle arnaque. » Ce sont des commentaires qui défilent sur X (ex-Twitter) où les fans de l’OM protestent contre le salaire énorme attribué à l’international avec l’Albiceleste (19 sélections) qui est totalement méconnaissable depuis son arrivée à Marseille. Compte tenu de son salaire et de son apport inexistant, l’ancien joueur de la Lazio de Rome est d’ores et déjà considéré comme l’un des plus gros échecs sportifs de l’histoire de l’OM.