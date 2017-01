OM : Accord avec Sanson, qui veut être transféré à Marseille !

Dans : OM, Mercato, MHSC.

Les choses s’accélèrent dans le dossier Morgan Sanson. Ce jeudi, l’OM a fait une offre améliorée montant jusqu’à 9,5 ME, sans pour le moment avoir de réponse positive de la part de Montpellier. Et ce vendredi, RMC annonce que le milieu de terrain montpelliérain a déjà trouvé un accord pour son futur contrat, en terme de durée et de salaire.

L’international espoir s’engagerait pour quatre ans et demi, et a désormais fait de son arrivée sur le Vieux Port sa priorité étant donné l’insistance des dirigeants olympiens pour le faire venir. Reste le plus difficile, trouver un accord financier entre les deux clubs pour boucler cette arrivée de l’un des grands espoirs du football français à son poste de milieu de terrain.