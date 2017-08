OM : Aboubakar, Dembélé... Qui est vraiment la priorité de l'OM ?

Moins de 48 heures. C’est le temps qu’il reste aux dirigeants de l’Olympique de Marseille pour (enfin) conclure l’arrivée d’un attaquant au mercato. Depuis plusieurs jours maintenant, un certain nombre de pistes reviennent avec insistance, dont celles menant à Islam Slimani ou encore à Divock Origi. Le premier cité aurait été estimé trop cher par rapport à son âge (29 ans) tandis que le deuxième pourrait encore débarquer malgré la concurrence de Monaco et de plusieurs écuries européennes.

Néanmoins, les deux favoris pour occuper la pointe de l’attaque de l’OM au côté de Valère Germain cette saison sont bien Moussa Dembélé et Vincent Aboubakar. Pour le natif de Paris, L’Equipe annonce que le prix demandé par le Celtic Glasgow pourrait être rédhibitoire et que Marseille pourrait lâcher l'affaire. Le quotidien explique ainsi que la piste prioritaire de l'OM est bien Vincent Aboubakar, l'attaquant camerounais du FC Porto.

Dans le même temps, le journaliste espagnol Hugo Garcia, régulièrement bien informé sur l’OM depuis l’arrivée au club d’Andoni Zubizarreta, annonce un rendez-vous décisif entre l’entourage de Moussa Dembélé et le directeur sportif de l’OM ce mercredi...

Tomorrow morning meeting OM-Dembélé for close the transaction. Good options to do it.