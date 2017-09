OM : À défaut de l’emballer, l’OM a rassuré Pierre Ménès

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille s’est rassuré en s’imposant logiquement sur la pelouse d’Amiens (2-0) grâce à un doublé de Clinton Njie.

Malgré les deux gifles reçues par Monaco puis Rennes, l’OM se replace au classement en revenant à un point de Lyon et à trois unités seulement de l’AS Saint-Etienne. Sur son blog, Pierre Ménès estime que l’OM est en progrès, tout en mettant un bémol sur la faiblesse des Picards au Stade de la Licorne…

« Gagner à Amiens, c’est la moindre des choses… »

« Ce succès suffit amplement au bonheur des Marseillais. Maintenant, même en situation de "crise", que l'OM l'emporte à Amiens - qui m'a paru très faible -, c'est la moindre des choses. Pour juger d'un éventuel progrès, il faudra attendre de voir cette équipe face à des adversaires d'un niveau plus relevé. Et on ne va pas attendre longtemps puisque l'OM va jouer Toulouse puis Nice lors des deux prochaines journées » a lancé le journaliste de Canal +, rassuré mais pas encore totalement convaincu par l’équipe dirigée par Rudi Garcia, qui compte désormais dix points en Ligue 1.