OM : A cause d’Evra, Garcia a eu peur de Pierre Ménès

Dans : OM, Ligue 1.

Ce n’est un secret pour personne, Patrice Evra et Pierre Ménès ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et ce depuis plusieurs années.

En cause, une ancienne déclaration du journaliste, persuadé que le latéral gauche était prêt à « vendre sa mère pour retrouver l’équipe de France ». Sans surprise, l’international tricolore n’avait pas du tout apprécié, d’où leurs relations tendues et les craintes de Rudi Garcia. En effet, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille pouvait s’attendre à voir son équipe dans le viseur de Ménès après l’arrivée d’Evra cet hiver. Mais ça, c’était avant la double greffe du membre du Canal Football Club.

« Me réconcilier avec Evra ? Je ne demande pas mieux. Peut-être que ce qui m’est arrivé me rend un peu philosophe, a confié Ménès sur Canal+ Sport. Ce n’est pas très grave. Il a pu mal prendre ce que j’ai dit sur lui. J’ai mal pris ce qu’il a dit sur moi. Il n’y rien de définitif pour moi. C’est une très bonne recrue pour l’OM. Rudi Garcia m’a envoyé un texto en me disant : "Tu vas moins nous aimer maintenant. On a pris Evra." Ce n’est pas grave, vous avez pris Dimitri (Payet). Je n’ai aucune colère. » Reste à savoir ce qu’en pense l’ancien Monégasque.