OM : 15 ME pour Acerbi, Sassuolo n’a pas hésité

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Pour renforcer sa charnière centrale, l’Olympique de Marseille a pensé à recruter le défenseur de Sassuolo Francesco Acerbi (28 ans).

Et le club phocéen était prêt à miser gros sur l’Italien. Selon la presse locale, une offre de 15 millions d’euros était en préparation. Il faut dire que l’OM se retrouvait en concurrence avec Leicester City et Wolfsburg sur ce dossier. Mais les trois prétendants cités ont tous reçu la même réponse.

En effet, Sassuolo a clairement indiqué que l’ancien joueur du Milan AC n’était pas à vendre, annonce Calciomercato. Même si l’on sait que cette formule ne veut pas dire grand-chose au mercato, on imagine que le directeur sportif Andoni Zubizarreta ne monterait pas beaucoup plus haut en cas de nouvelle proposition. On ne devrait donc plus entendre parler d’Acerbi dans les prochaines semaines.