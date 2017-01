OM : 15ME pour un ancien du Milan AC, Marseille tente sa chance !

Dans : OM, Mercato, Serie A.

La presse italienne l'affirme, l'Olympique de Marseille devrait très rapidement faire une offre de 15ME pour s'attacher les services du capitaine de Sassuolo, Francesco Acerbi, lors de ce mercato d'hiver. Ancien du Milan AC, dont la carrière a été ralentie par un cancer des testicules, dont il a été opéré avec succès il y a trois ans, le défenseur de 28 ans pourrait être une bonne pioche. Répondant ce mardi au Phocéen, Emanuele Giulianelli, journaliste italien qui a sorti cette info, en a dit un peu plus sur l'hypothèse de voir Francesco Acerbi à l'OM.

« Je sais qu'il y a un gros intérêt de l'OM pour Acerbi, car j'en ai parlé avec une source très proche du club de Sassuolo. C'est une offre très intéressante pour le joueur, mais je ne sais pas si elle a déjà été transmise aux dirigeants du club. Sassuolo n'a pas planifié de le vendre cet hiver, et ils ont déjà rejeté une offre de 10M€ en provenance de Leicester. Même si sa carrière a connu des hauts et des bas, c'est un excellent joueur. Quand il a signé au Milan en 2012, il n'était peut-être pas près pour le haut niveau, d'autant que son cancer l'a freiné pendant de longs mois. Mais il est devenu un nouveau joueur, et il réalise de très bonnes saisons avec Sassuolo, au point d'avoir retrouvé l'équipe nationale il y a six mois. Il est très bien considéré, et il pourrait bien disputer la prochaine coupe du monde. Il mérite de jouer au plus haut niveau, dans une équipe de Champions League, même s'il se sent très bien à Sassuolo. Ce serait un très beau coup pour l'OM s'ils réussissaient à le faire signer », explique notre confrère italien, qui précise que les dirigeants de l’Olympique de Marseille proposeraient au défenseur italien un salaire annuel de 2,2ME.