Officiel : Steve Mandanda signe pour 3 ans à l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Steve Mandanda à l’OM, c’est officiel. Après des semaines de négociations entre Marseille et Crystal Palace, l’international français de 32 ans est bel et bien de retour dans la cité phocéenne. Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille a confirmé le come-back de son ancien capitaine dans un communiqué publié sur le site officiel du club. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le gardien de but formé au Havre s’est engagé pour 3 ans avec l’OM, et pour une indemnité de transfert avoisinant, à priori, les 3 millions d’euros.

« Engagé avec un contrat de 3 ans, le gardien international est de retour dans un club où il a passé neuf saisons. Écrivant au passage les plus belles pages de son histoire qui reprend là où elle s’est arrêtée. Avec un appétit dévorant. Il y a un an, Steve Mandanda filait à l’anglaise. Direction le club londonien de Crystal Palace. Le voilà de retour. Comme si de rien n’était. Le temps passe vite mais le club a bien changé en quelques mois. Un nouvel actionnaire, une nouvelle direction, un nouvel entraîneur, un effectif reconstruit. Et de réelles ambitions. Ça tombe bien, Steve Mandanda en a à revendre (…) A 32 ans, sa soif de victoires est loin d’être étanchée. Au contraire. Son ambition est intacte et elle colle d’ailleurs parfaitement à celle de son « ancien-nouveau » club. Droit au But ! », explique l’OM dans un communiqué.