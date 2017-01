Officiel : Morgan Sanson quitte le MHSC pour l'OM !

Dans : OM, Mercato, MHSC.

Dans les petits papiers depuis quelques heures, le transfert de Morgan Sanson à l'Olympique de Marseille est désormais officiel ! En effet, les deux clubs viennent de communiquer la nouvelle. « Le MHSC annonce ce jour le départ de son milieu de terrain de 22 ans. Arrivé au MHSC en juin 2013 en provenance du Mans, Morgan Sanson va quitter le club montpelliérain pour s’engager avec l’Olympique de Marseille. Les deux clubs sont parvenus à un accord concernant le transfert du milieu de terrain héraultais sur la Cannebière », explique le MHSC sur son site.

Alors que le milieu de terrain va signer un contrat de quatre ans et demi à Marseille, l'OM va débourser 9 ME, plus 3 ME de bonus, pour s'attacher ses services.