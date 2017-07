Officiel : Luiz Gustavo signe 4 ans à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Annoncé depuis dimanche, la signature de Luiz Gustavo à l'Olympique de Marseille est désormais officielle. Ce mardi matin, le club olympien a annoncé l’arrivée de l’international brésilien de 29 ans. L'OM a déboursé 8 ME (hors bonus) pour s’attacher les services de l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et de Wolfsburg.

Communiqué de l’Olympique de Marseille :

« La deuxième recrue marseillaise devrait plaire aux supporters. Expérience, polyvalence, force de caractère sont ses principaux atouts. Méconnu en France, Luiz Gustavo Dias, 29 ans (il est né à Pindamonhangaba le 23 juillet 1987) est international brésilien (42 sélections). Ce milieu de terrain élancé (1.87m et 78kgs) a entre autres, remporté une Coupe des Confédérations (2013) et a disputé une Coupe du Monde (2014). En club, c’est essentiellement au Bayern Munich entre janvier 2011 et juin 2013 qu’il a rempli son armoire à trophées avec une Ligue des Champions (2013), une Super Coupe d’Allemagne (2012) et un titre de champion de Bundesliga (2013). Il est aussi finaliste de la Ligue des Champions (2012) et de la Coupe d’Allemagne (2012) qu’il remporté avec Wolsburg (2013 à 2017) en 2015.

Lui qui peut jouer à plusieurs postes, en défense centrale comme ce fut le cas par exemple à Wolsburg, devrait en toute logique séduire le public du boulevard Michelet. En fait, tel un couteau suisse, Gustavo peut et sait tout faire. C’est un gage d’expérience et une assurance tous risques pour son nouvel entraîneur, Rudi Garcia ».