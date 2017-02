Officiel : Lassana Diarra quitte l’OM avec effet immédiat

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi la fin de la collaboration avec Lassana Diarra, qui ne voulait plus jouer pour le club provençal et l’avait annoncé à son entraineur avant le match face à Nantes du week-end dernier.

Une situation qui devenait intenable et a permis au milieu de terrain, qui s’était pourtant relancé sous le maillot de l’OM en début de saison dernière au point d’être à nouveau international français, de résilier à l’amiable son contrat avec la formation phocéenne. « L'Olympique de Marseille et Lassana Diarra ont résilié d’un commun accord leur contrat avec effet à ce jour. Arrivé sans indemnité de transfert à la saison 2015-2016, Lassana Diarra a passé une saison et demie à l'Olympique de Marseille », a fait savoir l’OM, qui ne récupérera donc pas un centime sur l’éventuel transfert de Lassana Diarra, qui peut désormais s’engager librement avec le club de son choix. Une grosse déception pour tout le monde dans ce dossier, alors que Lassana Diarra n’avait plus débuté un match avec Marseille depuis le mois de novembre et la déroute à Monaco, et avait affiché un niveau de jeu bien décevant lors de ses dernières apparitions sous le maillot marseillais.