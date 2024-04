Vente OM ‍: Marseille version McCourt, c’est l’humiliation de trop

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La défaite face au PSG malgré la supériorité numérique remet la saison de l'OM dans le négatif et relance la lassitude des supporters à voir Frank McCourt continuer à gérer le club à distance sans s'en soucier.

L’OM a rendu les armes encore une fois face au PSG, malgré un scénario qui semblait favorable dans un premier temps. Cette nouvelle défaite, à domicile, face à l’ogre parisien, exaspère au plus haut point les supporters de l’OM. Ces derniers constatent que non seulement leur club ne gagne plus aucun trophée, même quand le Paris SG n’est pas champion ou vainqueur de la Coupe de France, et surtout que les échecs cuisants se multiplient. Après le revers en tour préliminaire face au Panathinaïkos, puis l’élimination en Coupe de France à Rennes, l’OM voit ses chances d’accrocher la Ligue des Champions s’amoindrir à mesure que la fin du championnat se rapproche.

Ils rêvent de la vente de l'OM...

Depuis 2011 et l’arrivée de QSI à Paris, l’OM a perdu 77 % de ses matchs face au PSG, soit bien plus que les principaux clubs de Ligue 1, et même plus que des équipes de moindre calibre comme Lorient, Strasbourg, Montpellier ou même Bordeaux. L’absence de titres et les défaites régulières contre le PSG mettent fortement Frank McCourt sur le pilori. Le propriétaire américain très discret au sujet du club provençal mais beaucoup plus prolixe sur ses autres projets professionnels, agace du monde sur le Vieux Port. Pour les suiveurs de l’OM, il est temps de passer la main puisque l’Américain ne veut visiblement pas faire plus niveau investissement. « Faut pas regretter, il faut juste changer de propriétaire qui n’en n’a plus rien à faire de son club !!! Il ne vient plus au stade, n’investit plus etc… », a déploré un supporter de l’OM, pour qui son club n’a tout simplement pas les moyens de rivaliser avec le PSG à l’heure actuelle.

... et de joueurs Ligue des Champions

La vente de l’OM aux intérêts saoudiens reste donc le grand espoir des supporters. « Regardez le sang-froid des Parisiens dans la surface (hors Dembélé). Des joueurs Ligue des Champions. Reste que la vente de l’OM comme seul espoir d’avoir un jour ce type de joueurs », déplore ce supporters provençal qui sait que l’espoir de la vente reste incertain. Cela n’empêche pas certains d’y croire et de dire : « On va terminer 10e, vivement le mois de juin ». Il reste à savoir si ce mois de juin sera simplement une façon de tourner la page sur cette saison qui se présente pour le moment comme décevante, ou si ce sera le grand chambardement annoncé avec la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite qui fait tant saliver sur la Canebière.