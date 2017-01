Dans : OM, Mercato, Bordeaux.

A six mois de la fin de son contrat à Bordeaux, Grégory Sertic quitte le club girondin où il était arrivé en 2005. Le milieu de terrain, capable aussi d’évoluer en défense centrale, viendra certainement pour évoluer derrière. Il s’est engagé pour trois ans et demi en faveur de l’OM, qui complète ainsi son recrutement avec les venus de Patrice Evra, Morgan Sanson et Dimitri Payet. L'ancien bordelais sera présenté ce mardi à la presse.