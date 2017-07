Officiel : Clinton Njie quitte Tottenham pour l'OM

Dans un communiqué, Tottenham a annoncé ce dimanche midi que Clinton Njie était définitivement transféré à l'OM. Prêté la saison passée au club phocéen, un an après sa signature en provenance de l'OL, Njie est donc désormais un joueur de l'Olympique de Marseille. Une information qui circulait déjà depuis quelque temps mais que les Spurs ont donc confirmée.

We have reached agreement with @OM_Officiel for the permanent transfer of Clinton Njie. We wish Clinton all the best for the future. pic.twitter.com/2totValKNe