Mercato : L'OL laisse Olivier Giroud à l'OM !

Jean-Michel Aulas a été très clair vendredi lors de la présentation de Mariano Diaz. Le jeune attaquant recruté au Real Madrid sera le leader de l'attaque lyonnaise la saison prochaine, et Olivier Giroud ne fait l'objet d'aucune discussion dans le cadre du probable transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal. Autrement dit, l'OL n'a nullement l'intention de faire venir l'attaquant international des Gunners, et Lyon laisse donc le champ totalement libre à l'Olympique de Marseille pour s'offrir Olivier Giroud. Car on voit mal ce dernier rester chez les Gunners où la presse anglaise annonce déjà un duo offensif Alexis Sanchez-Alexandre Lacazette.

S'il décide de revenir en France, ce qui n'est toutefois pas acquis, l'ancien montpelliérain ne le fera qu'à Marseille, seule formation intéressée par Giroud qui est en mesure de se l'offrir financièrement. Mais pour l'OM la concurrence proviendra probablement d'Angleterre, où les 20 équipes de Premier League sont susceptibles de payer le salaire d'Olivier Giroud. En attendant, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud peuvent sérieusement y croire, les supporters marseillais aussi.