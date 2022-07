OM : Longoria incapable de vendre, McCourt s'énerve

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria est loué par les supporters de l'OM sur sa capacité à faire de belles affaires. Seul problème, mais de taille, le président marseillais ne sait pas vendre et cela commence à chauffer Frank McCourt.

L’OM a officialisé vendredi la signature de Chancel Mbemba, le défenseur laissé libre par le FC Porto. Un beau pari concernant l’international congolais, un de plus signé Pablo Longoria. Depuis qu’il a rejoint le club phocéen, le dirigeant espagnol a déjà signé quelques belles opérations, et cela lui vaut le soutien du Vélodrome et des consultants pro-OM. Et la qualification pour la prochaine Ligue des champions a confirmé que le président de l’Olympique de Marseille avait le nez creux pour permettre à son club d’avoir de bons résultats sportifs tout en ne lâchant pas des millions et des millions d’euros sur le marché des transferts. Cependant, si Pablo Longoria est un habile dénicheur de bonnes affaires au mercato, niveau vente ce n’est pas du tout la fête. Au point même que Frank McCourt, qui a encore remis quelques millions d’euros, il y a quelques semaines, dans la caisse marseillaise pour passer l’épreuve de la DNCG, s’agace un peu en faisant le constat que son président était un piètre vendeur.

McCourt veut que Longoria vende des joueurs de l'OM

Selon Mathieu Grégoire, les départs libres de Florian Thauvin et surtout de Boubacar Kamara, sans même parler des joueurs libérés afin qu’ils s’en aillent, ont incité Frank McCourt à rappeler Pablo Longoria courtoisement sur cet aspect du mercato. Si l’OM peut acheter des joueurs, dans le même temps il faut impérativement que des joueurs soient cédés. Exemple parfait de cela, le cas de Dujan Caleta-Car, le défenseur croate entamant sa dernière année de contrat. Mais cette fois, Longoria va devoir passer des paroles aux actes. « Pressurisé par un actionnaire (Ndlr : Frank McCourt) qui se demande si son club est capable de vendre un jour un joueur, l’Espagnol se dit prêt à aller au bout de la démarche (le faire descendre en réserve) si Caleta-Car ne part pas », explique le journaliste du quotidien sportif. Le 31 août, on aura si McCourt a obtenu gain de cause.