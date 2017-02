Mercato : Bafé Gomis attend une offre financière sérieuse de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tout comme William Vainqueur, Bafé Gomis est prêté cette saison à l'Olympique de Marseille, et Swansea n'a prévu aucune option d'achat concernant son attaquant. Mais le club gallois ne compte plus réellement sur le buteur de l'OM et un transfert semble largement envisageable pour celui qui tient à bout de bras l'attaque marseillaise depuis le début de la saison. Pour Bafé Gomis, les choses sont claires, priorité est donnée à l'Olympique de Marseille, l'ancien lyonnais ne cachant pas son bonheur d'évoluer sous le maillot d'un club dont il rêvait depuis sa plus jeune enfance.

Cependant, selon France-Football, Bafé Gomis sait qu'avec ses moyens financiers actuels, l'OM est susceptible de faire venir un autre attaquant de prestige, la signature de Dimitri Payet ayant confirmé que Frank McCourt avait les moyens de ses ambitions. Bafé Gomis va donc attendre de savoir ce que Jacques-Henri Eyraud va réellement lui offrir, car sur le plan salarial le buteur se sent un poil en décalage et ne souhaite pas non plus être considéré sur ce plan comme un second couteau.