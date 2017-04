FCGB : Gourvennec ne se voit pas encore plus beau que l'OL

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OL.

Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Bordeaux après la victoire contre Bastia qui place les Girondins devant l'OL) : « On a eu du mal à ouvrir le score. Je savais que ce serait dur, j'ai joué deux ans à Bastia, je connais la mentalité du vestiaire, ça ne lâche pas, ça ne lâchera pas jusqu'à la fin de saison. En marquant plus tôt, on se serait peut-être facilité la tâche (…) On savait qu'une victoire aurait des conséquences au classement mais ça reste un classement provisoire. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Pour finir le plus haut possible, il faut gagner des matches. On vient d'en gagner trois de suite, on va à Dijon, il faudra encore être très performant à Dijon qui joue aussi son maintien. On avait 25 points à la trêve, on en a 55. On en a pris 30 en moins de 19 matches, cela veut dire que l'on fait mieux.»