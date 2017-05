FCGB : Eysseric, Veretout, Mendy... Le mercato s'emballe à Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Actuellement sixième de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux réalisent une excellente saison sous la houlette de Jocelyn Gourvennec, et disputeront une « finale » décisive dans la course à l’Europe face à l’OM dimanche soir. Malgré l’incertitude du classement final, le mercato se prépare et prend forme en coulisses du côté de la Gironde. Et selon les informations de Mercato365, il va y avoir du mouvement. Le site spécialisé sur le mercato indique que le club devra vendre pour recruter et se renforcer. Dans cette optique, deux joueurs devraient quitter Bordeaux : Diego Rolan et Adam Ounas. Remplaçant cette saison, les deux éléments offensifs ne seront pas retenus « en cas d’offre adéquate ».

Par ailleurs, un troisième élément offensif est sur la sellette : Jérémy Menez. Décevant cette saison, l’international français intéresse Trabzonspor, mais pourrait également avoir des touches en Chine et aux États-Unis. Ces éventuels départs donneraient un peu de flexibilité aux dirigeants des Girondins de Bordeaux, qui ont déjà des pistes en tête. Prêté par Aston Villa à Saint-Étienne cette saison, Jordan Veretout a un profil particulièrement apprécié par Jocelyn Gourvennec au milieu du terrain. Brillant avec l’OGC Nice de Lucien Favre, Valentin Eysseric est également un joueur qui ne laisse pas insensible le staff technique bordelais.

Enfin, des pistes défensives sont également évoquées à Bordeaux. Prêté par le Paris Saint-Germain, Youssouf Sabaly réalise une belle saison et les Girondins souhaitent le conserver. De plus, Ferland Mendy (défenseur gauche du Havre), également dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, figure bien sûr les tablettes du club au scapulaire.