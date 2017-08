FCGB : Dortmund débarque pour Malcom, Bordeaux tremble

Dans : Bordeaux, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Auteur d'un très bon début de saison sous le maillot des Girondins de Bordeaux, Malcom est courtisé par de grands clubs européens, et notamment par le Borussia Dortmund.

Cet été, en recrutant notamment Costil, Sabaly, Lerager et Cafu, Bordeaux s'est construit une belle équipe. Sauf que sans Coupe d'Europe, sachant que le FCGB a échoué au troisième tour préliminaire de l'Europa League contre Videoton début août, Bordeaux aura bien du mal à garder Malcom. Brillant depuis le lancement de la saison, et notamment lors du match contre l'OL samedi (3-3), au cours duquel il a inscrit un doublé, l'attaquant brésilien n'en finit plus d’impressionner. Et en cette fin de mercato estival, les grands clubs européens se bousculent au portillon. Selon Girondinfos, les dirigeants bordelais ont même reçu plusieurs « offres exceptionnelles de gros clubs européens ».

D'après les informations de Foot Mercato, le Borussia Dortmund fait notamment partie des formations intéressées. En concurrence avec Wolfsbourg, le club de la Ruhr est « entré en contact avec l’entourage du joueur pour lui faire part de son intérêt » sans faire d'offre. À la recherche d'un nouvel ailier pour remplacer le probable départ d'Ousmane Dembélé au Barça, le BvB aurait donc fait de Malcom une priorité estivale, devant le Lyonnais Cornet. Pour mener à bien cette transaction, le club allemand est prêt à répondre aux attentes des Girondins, qui réclament au moins 25 ME pour un joueur encore sous contrat jusqu'en 2020. Et sachant que l'ancien des Corinthians est séduit à l'idée de rejoindre Dortmund, ce transfert aurait donc des chances d'aboutir au cours des prochains jours...