FCGB : C'est écrit, Bordeaux terminera devant l'OM

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

Actuellement à la lutte pour la cinquième place qui sera très probablement européenne en fin de saison, Marseille et Bordeaux pourraient bien se tirer la bourre jusqu’au bout.

L’OM est solide et remonte la pente tout doucement, tandis que les Girondins semblent eux avoir trouvé leur jeu et un allant offensif qui leur permet de rêver d’Europe. Un duel qui devrait tourner en faveur du club aquitain selon un ancien du club, qui s’appuie sur une statistique légendaire qui fait la fierté de tout le bassin aquitain. En effet, lors de la 37e journée, Bordeaux recevra Marseille, et comme cela fait 40 ans que l’OM ne s’est pas imposé chez les Girondins, Carlos Henrique est particulièrement confiant.

« Ils auront besoin d’avoir des résultats mais aujourd’hui Bordeaux est dans une bonne situation, le club ne se bat pas pour la relégation, il est à la lutte pour l’Europe, il y a une bonne équipe et donc il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Je crois que oui pour la qualification, d’autant plus qu’il y aura une confrontation directe avec Marseille à Bordeaux, on sait que c’est trois points garantis (rires), enfin je l’espère mais depuis plusieurs semaines, ils jouent bien, ont acquis de l’expérience et ont la possibilité de se qualifier pour l’Europe », a livré, avec un brin de malice, l’ancien défenseur central de Bordeaux dans les colonnes de Samba Foot.