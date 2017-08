FCGB : Bordeaux a hâte de tester la défense 2.0 de l'OL

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OL.

Après l’échec européen face à Videoton, puis le nul mitigé à Angers, Bordeaux a lancé sa saison avec une victoire face à Metz.

De quoi redonner le moral et du peps au club aquitain, qui compte bien rapidement refaire son retard sur les équipes de tête. Cela tombe bien, c’est un voyage à Lyon qui se prépare pour les joueurs de Jocelyn Gourvennec. Et parmi eux, un Valentin Vada buteur contre les Grenats espère bien refaire des misères à la défense de Lyon, comme cela avait été le cas la saison passée au Groupama Stadium (1-3), là aussi en début de saison.

« Ça ne nous fait pas peur, on va à Lyon pour gagner et on est très motivés, car cette victoire face à Metz va nous donner de la confiance pour aller chercher un résultat là-bas. On sait que ça ne va pas être facile mais on va tout faire pour faire comme l’année dernière et gagner », a expliqué le meneur de jeu argentin, qui va tout de même se frotter à la toute nouvelle défense de l’OL, qui n’a plus grand chose à voir avec celle de la saison passée.