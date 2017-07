FCGB : Attiré par Nantes, Pallois reçoit un défi à Bordeaux

Dans : Bordeaux, FC Nantes, Mercato.

Sous contrat à Bordeaux jusqu’en 2018, Nicolas Pallois (29 ans) ne prolongera pas cet été. Ses dirigeants ont effectivement changé d’avis alors que les discussions avaient débuté.

Un coup dur pour le défenseur central qui sera forcément tenté d’aller voir ailleurs. D’autant que le FC Nantes a pris contact avec lui. Selon plusieurs sources, le Girondin serait même proche d’un accord avec les Canaris, sachant que le FCGB ne le retiendrait pas. Mais Pallois, très attaché au club aquitain, pourrait également relever le défi lancé par Jocelyn Gourvennec, indique Sud-Ouest. En effet, l’entraîneur des Marine et Blanc lui propose de gagner sa prolongation sur le terrain la saison prochaine.

« Nicolas a fait une très bonne saison dernière. Après c’est un garçon, et je le lui ai dit, qui a besoin d’être stimulé pour rester en éveil, expliquait le technicien cette semaine. On connaît ses qualités, il a fait ses preuves aux Girondins. C’est à lui de rester performant. Il aurait aimé qu’on le prolonge à l’intersaison. On a fait le choix d’attendre, ça n’enlève rien à ses qualités. C’est à lui de rester mobilisé sur ce qu’il sait bien faire, continuer à progresser car je pense qu’il le peut. » Entre le challenge de Gourvennec et celui de Claudio Ranieri, Pallois devra faire un choix.