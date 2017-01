Bordeaux : Un nouveau problème Ounas, la sanction tombe

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

De retour après quatre matchs de suspension pour son carton rouge reçu contre Monaco, Adam Ounas n’a pas été utilisé par Jocelyn Gourvennec pour le derby face à Toulouse.

Et l’ailier franco-algérien n’a visiblement pas apprécié cette décision de la part de l’entraineur, et l’a fait savoir à sa manière. Le jeune joueur des Girondins a tout simplement séché la séance de décrassage prévu par le club, sans prévenir bien évidemment. Jocelyn Gourvennec, qui avait fait savoir qu’il ne tolérerait plus aucun écart en 2017, a déjà fort à faire avec le retour retardé de Diego Rolan d’Amérique du Sud en janvier, et ce geste de rébellion d’Adam Ounas.

Mis à l’écart du groupe lors de la reprise de l’entrainement, l’ailier girondin va être écarté de l'effectif pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Paris, ce mardi au Matmut Atlantique. Une sanction sportive qui va coûter à Ounas, qui perd là une belle occasion de se montrer après un mois d’absence et déjà quelques polémiques à son actif, comme celle où il a souhaité sur les réseaux sociaux la descente de Toulouse en Ligue 2 la saison passée.