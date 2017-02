Bordeaux : Gourvennec félicite Ounas et applaudit son banc

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Bordeaux, après la victoire à Lille (2-3) : « C'est un drôle de scénario. Sur l'ensemble du match, je pense que c'est logique. On est resté dans notre match, les Lillois se sont mis à la faute avec les expulsions. On aurait pu payer très cher le fait de ne pas faire le break. On a changé de dispositif et après c'est le talent qui a fait la différence. Ounas a été déterminant. Ce soir, c'est le banc qui fait la différence. Et ça c'est une très très bonne chose ».