France : Varane est forfait, Deschamps sélectionne Zouma

Blessé à l’adducteur droit depuis quelques jours, Raphaël Varane est bel et bien forfait pour la reprise de l'équipe de France face aux Pays-Bas (31 août) et au Luxembourg (3 septembre) en qualifications de la Coupe du Monde 2018. Par conséquent, et pour le remplacer dans l'axe de la défense des Bleus, Didier Deschamps a convoqué Kurt Zouma ce dimanche soir. Prêté cet été à Stoke City par Chelsea, l'ancien joueur de l'ASSE retournera donc dans le groupe France dès ce lundi.