France : Les confidences de Valbuena sur son avenir en Bleu

Dans : Equipe de France, OL.

De retour au top de sa forme sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena rêve toujours de retourner en équipe de France malgré une année entière de perdue.

Depuis son premier but de la saison, le 27 novembre dernier contre le Paris Saint-Germain (1-2), Mathieu Valbuena a retrouvé des couleurs. Homme providentiel de la fin d'année 2016 du club rhodanien, le Petit Velo a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives lors de ses cinq derniers matchs de championnat. Un véritable renouveau pour le milieu offensif, qui n'avait connu que des galères depuis son arrivée chez les Gones à l'été 2015. Et à 32 ans, Valbuena a encore la motivation d'un débutant. Enfin à l'aise dans le collectif lyonnais, il rêve effectivement de réintégrer le groupe de Didier Deschamps avec l'ambition de participer à la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus.

« Je ne mérite pas que ça se finisse comme ça. Je n'ai pas dit que c'était une injustice, j'ai pu comprendre les décisions du coach. Mais la seule chose que je veux dire par rapport à l'équipe de France, c'est que je n'y renonce pas. Je n’ai pas peur que Didier Deschamps ne me reprenne pas parce que ce sera comme ça, c'est la vie. Mais avec ce que j'ai fait pour l'équipe de France… J'ai toujours été performant. J'ai quand même disputé deux Coupes du Monde et un Championnat d'Europe. Ça s'est arrêté trop brutalement et je ferai tout pour y revenir. Benzema ? Je ne suis pas en contact avec lui… », a lancé, sur les ondes de RTL, Valbuena, qui réaffirme donc sa volonté d'ajouter une 53e sélection en équipe de France à son compteur, et ce dès les prochains mois.