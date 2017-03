France : Olivier Giroud se fout royalement des critiques

Dans : Equipe de France.

Auteur d'un doublé samedi dernier contre le Luxembourg, Olivier Giroud n'a pourtant pas échappé aux critiques, certains étant toujours très remontés contre le buteur français d'Arsenal, estimant qu'il n'avait pas vraiment sa place en équipe de France. Quoi qu'il en soit, Olivier Giroud semble ne pas réellement être perturbé par ce flot de critiques qui lui tombent régulièrement dessus. Il paraît même s'en amuser.

« Moi, si j’écoutais toutes les critiques, je ne sais pas si je serais encore là. J’aurais arrêté le foot !, ironise, dans France-Football, Olivier Giroud, qui sait que ses proches ne le lâchent jamais, et que lorsqu’il marque un but ses amis viennent aussitôt pour le motiver. Dans ces cas-là, je reçois des messages de potes qui me disent: “Ça va en faire taire plus d’un.” Ça me fait rire. J’ai envie de leur répondre : “Est-ce que tu penses vraiment que j’ai besoin de ça, que je vais dire: ‘Ouf, ça va leur clouer le bec’?” Quand je ne marque pas, en vérité, ce n’est pas le doute qui s’installe, mais l’énervement. Et un attaquant, il doit garder ses nerfs, particulièrement quand ça marche moins bien. C’est pour cela que je ne fais pas attention à ce qui se dit autour de moi, que ça marche bien ou pas. »