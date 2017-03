Dans : Equipe de France, Info.

En pleine campagne avant l'élection du nouveau président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët s'est exprimé sur le cas Benzema.

Samedi, Noël Le Graët briguera un nouveau mandat à la tête du football français. S'il devra battre Jacques Rousselot, le dirigeant breton peut compter sur le soutien de Didier Deschamps, qui vient de dévoiler sa première sélection de l'année 2017. Jeudi, le sélectionneur des Bleus a effectivement annoncé les 24 joueurs retenus pour affronter le Luxembourg et l’Espagne en mars. Si dans cette liste, de nouveaux éléments font leur apparition, comme Mbappé ou Thauvin, certaines absences font parler, et notamment celle de Benzema, toujours englué dans l’histoire de la sextape de Valbuena. Cette non sélection de l'attaquant du Real Madrid, Le Graët a tenté de l'expliquer tant bien que mal.

« Il y a des jeunes impressionnants, et il y a eu un Euro très qualitatif, donc c’est difficile. Benzema n’est pas pris aujourd’hui, mais la porte n’est pas fermée définitivement. Je considère toujours que Karim Benzema est un grand joueur, mais actuellement il n’est pas sélectionné. Didier l’a souvent soutenu alors que la presse n’était pas très favorable à la qualité du joueur. Je trouve qu’il s’est bien sorti d’un contexte pas facile. Il est fort techniquement et a des lacunes humaines, mais j’ai un peu plus de tendresse pour lui que pour ceux qui sont élevés – je ne vais pas dire dans des cocons – mais dans d’autres éducations », a lancé, sur Infosport+, le président de la FFF, qui nage donc entre deux eaux dans le dossier Benzema.