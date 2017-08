EdF : Un tifo historique au SDF pour encourager les Bleus ?

Dans : Equipe de France.

Jeudi soir, les hommes de Didier Deschamps disputent un match crucial face aux Pays-Bas dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2018.

Pour cette rencontre décisive, le Stade de France devrait afficher complet puisque près de 80.000 spectateurs sont attendus pour encourager les hommes de Didier Deschamps. Par ailleurs, sur son site officiel, la Fédération Française de Football indique que, pour la première fois de l’histoire au Stade de France, un tifo qui « couvrira toutes les tribunes Nord, Est et Sud » a été préparé.

« Les membres Club des supporters, emmenés par les Irrésistibles Français (IF), l'ont bien compris et déposeront 60 000 feuilles de papier dans toutes les tribunes Nord, Est et Sud pour brandir un tifo encore jamais réalisé au Stade de France lors d'un match de l'Equipe de France. C'est donc un tifo unique, Bleu-Blanc-Rouge, qui sera révélé jeudi à 20h38 au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse » explique la FFF dans son communiqué. Ce ne sera sans doute pas de trop face à une redoutable équipe néerlandaise.