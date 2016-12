EdF : Pour Bakayoko, la Côte d’Ivoire déroule le tapis rouge

Dans : Equipe de France, CAN 2017.

Etincelant en première partie de saison à Monaco, Tiémoué Bakayoko (22 ans) attire les projecteurs. Et l’on ne parle pas seulement de l’intérêt de certains clubs anglais.

Dans l’actualité du milieu monégasque, il est aussi question de son choix de sélection. En effet, le natif de Paris, qui a porté le maillot de l’équipe de France dans toutes les catégories de jeunes jusqu’aux Espoirs, a l’opportunité de défendre les couleurs de la Côte d’Ivoire. Mais pour le moment, Bakayoko n’a pas pris sa décision.

« Je n’ai pas envie de revenir sur ce débat. Les deux sélections sont très importantes à mes yeux, a réagi le Franco-Ivoirien interrogé par Eurosport. La réflexion est difficile, je pèse le pour et le contre. La Côte d’Ivoire est très importante pour moi. C’est le pays de mes parents et j’ai eu une éducation ivoirienne. Ma réflexion est en cours même s’il y a une tendance. Je donnerai ma réponse quand je jugerai le moment opportun. Mais je peux déjà vous dire que je ne ferai pas la CAN. »

La Côte d’Ivoire drague Bakayoko

En attendant, la Côte d’Ivoire fait le nécessaire pour convaincre le Monégasque, raconte France Football. De passage au pays de ses parents pour une opération caritative, Bakayoko a reçu l’invitation des dirigeants ivoiriens qui avaient déjà accueilli le frère de l’ancien Rennais pendant une semaine en octobre dernier. L’occasion pour eux de présenter le projet des Eléphants en présence du Ministre des Sports. Autant dire que la Côte d’Ivoire met le paquet !