EdF : Pierre Ménès taille Deschamps pour l’oubli de Lacazette

Dans : Equipe de France, OL.

Comme à chaque liste des Bleus, il y a son lot de surprises, de confirmations et de déception. Mais la non-sélection d’Alexandre Lacazette a tout de même interpellé beaucoup de monde alors que l’attaquant lyonnais brille en Ligue 1 mais aussi en Coupe d’Europe, et fait preuve d’une belle régularité. Pour Pierre Ménès, il s’agit non seulement d’un oubli injustifié, mais en plus, selon le chroniqueur de Canal+, Didier Deschamps en voudrait toujours à l’attaquant rhodanien pour son comportement pas forcément très impliqué lors de la tournée ratée en Amérique du Sud en 2013, à l’occasion de ses premières sélections.

« Le bémol de cette sélection reste quand même l’oubli injustifié d’Alexandre Lacazette. Et les excuses données par Didier Deschamps sont nulles. Il n’a pas apprécié le comportement de l’attaquant lyonnais quand il a été convoqué, mais ça remonte déjà à un moment. Et Lacazette prouve avec l’OL son niveau depuis quelque temps. Il marque beaucoup de buts et pas seulement sur penalty, comme peuvent le dire les anti-Lyonnais. Il doit légitimement se demander ce qu’il doit faire pour espérer être dans la liste », a confié Pierre Ménès dans sa chronique sur CNews Matin. Un sentiment partagé par le joueur, qui selon ses proches était tout de même assez abattu de voir qu’il ne faisait visiblement toujours pas ce qu’il faut aux yeux de Didier Deschamps pour être appelé.