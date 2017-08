EdF : Mbappé, Dembélé… Coman ne voit personne au-dessus de lui

Dans : Equipe de France.

Un temps éclipsé par la nouvelle génération, Kingsley Coman fait son retour en équipe de France pour affronter les Pays-Bas et le Luxembourg dans les éliminatoires du Mondial 2018.

Une convocation assez inattendue, même si l’ailier du Bayern Munich semble enfin débarrassé de ses pépins physiques. Ce sont effectivement les blessures qui ont principalement ralenti la progression de l’ancien Parisien, et qui l’ont inévitablement écarté des plans du sélectionneur Didier Deschamps. Pendant ce temps-là, d’autres jeunes comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en ont profité pour briller chez les Bleus. Pas de quoi effrayer Coman, persuadé de pouvoir rivaliser avec tous ses compatriotes.

« Je n’ai pas l’impression d’avoir été dépassé par n’importe quel joueur, a estimé le natif de Paris. J’étais blessé au premier rassemblement, le second je suis venu et je me suis de nouveau blessé. Mes performances étaient moins bonnes donc c’est normal de ne pas avoir été appelé. Je suis plus en forme maintenant. » En l’absence de Dembélé, non sélectionné après son bras de fer pour signer au FC Barcelone, Coman a de grandes chances de s’installer sur le côté droit de l’attaque française.