EdF : Griezmann affiche un nouveau look..comment dire...

Dans : Equipe de France.

Ce lundi, les joueurs de l'équipe de France sont arrivés les uns après les autres à Clairefontaine dans un ballet bien orchestré. Et c'est un véritable défilé de mode qui s'est offert aux objectifs des photographes, dont celui de Foot01. Mais Antoine Griezmann a fait l'unanimité avec une coupe de cheveux version blond platine, et une veste à son prénom assez flashy. Les goûts et les couleurs...