EdF : Daniel Riolo dézingue les bugs de l'arbitrage vidéo

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

L'utilisation de l'assistance vidéo pour l'arbitre lors du match entre la France et l'Espagne aura eu au moins le mérite de mettre directement ce sujet au coeur des réflexions. Réagissant aux événements intervenus mardi soir sur la pelouse du Stade de France, Daniel Riolo pointe du doigt les limites de ce système, dont il n'est pas du tout convaincu qu'il est bon pour le football. Le journaliste de RMC explique pourquoi.

« Un but a été refusé pour hors-jeu grâce à la vidéo, mais à la 64e, Mbappé est lancé en profondeur. Il est signalé hors-jeu, sauf que l’image montre qu’il ne l’était pas. Ça ne marche que dans un sens ? Bizarre, non ? Il fallait qu’il marque pour que l’on consulte l’assistant ? Dans ce cas, il ne faut plus arrêter les actions. J’ai vu une action de « peno » sur Griezmann qui pouvait être contrôlée. Une action sublime des Espagnols stoppée nette avec image pas nette du tout… Mais sinon, ça va être génial la vidéo ! », écrit, sur son blog, un Daniel Riolo pas vraiment fan de l’aide vidéo pour les arbitres et qui signale effectivement des points précis qui demandent des réponses de la FIFA.