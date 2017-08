EdF : Chez les Bleus aussi, Pogba fait ce qu’il veut

Dans : Equipe de France.

Souvent critiqué la saison dernière, lorsqu’il subissait la pression de son transfert record, Paul Pogba réalise un excellent début d'exercice à Manchester United.

Déjà auteur de deux buts en Premier League, le milieu relayeur parvient enfin à prendre le jeu des Red Devils à son compte. Il faut dire que l’ancien joueur de la Juventus Turin est mis dans les meilleures dispositions grâce à la confiance de son manager José Mourinho. On s’attend donc à ce que l’international tricolore brille autant en équipe de France. En tout cas, le sélectionneur Didier Deschamps assure qu’il n’empêchera pas son joueur de se lâcher.

« C'est un milieu de terrain polyvalent. Il fait un très bon début de saison. Il a toujours des libertés, peu importe le système et le rôle, a commenté le technicien français. C'est un créatif et il sait que ça passe par de l'efficacité. Il aura un rôle quand on n'a pas le ballon. Je ne l'ai jamais limité ou freiné. » La présence d’un vrai milieu défensif, comme Nemanja Vidic à MU, pourrait permettre à Pogba de jouer plus sereinement.