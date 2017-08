EdF : Benzema jouera la Coupe du monde assure Luis Fernandez

Dans : Equipe de France.

Ce jeudi, Didier Deschamps annoncera la liste pour les deux prochains matchs de l’équipe de France, qui marqueront le coup d’envoi d’une saison ponctuée par la Coupe du monde en Russie.

Il faudra déjà s’y qualifier, alors que la défaite en Suède a compliqué la donne. Pour l’heure, le sélectionneur national ne donne aucun espoir à Karim Benzema, que ses ennuis judiciaires soient levés ou pas, la cohésion du groupe passant pour lui avant tout. Ce dossier continue de partager la France du football, puisque même Noël Le Graët, le président de la FFF, ne cesse de clamer que tout va s’arranger. C’est aussi la version de Luis Fernandez, pour qui la France ira probablement en Russie avec l’attaquant du Real Madrid.

« J'ai toujours été un grand avocat de Karim Benzema, mais j'ai aussi le plus grand respect pour Didier Deschamps. Sur le plan sportif, Karim réussit une carrière exceptionnelle au Real Madrid, il a une motivation énorme pour revenir en équipe de France et il mérite d'y jouer. Didier, lui, a construit un groupe performant, avec beaucoup d'envie, un super état d'esprit, qui est allé en finale de l'Euro et offre des émotions positives au public français. Alors il faut arrêter avec ce débat et simplement laisser encore un peu de temps au temps. La procédure judiciaire dans l'affaire de la sextape touche à sa fin et Didier est quelqu'un de pragmatique. Alors que Karim continue à réaliser de grandes performances avec le Real, je suis persuadé que, d'ici à la Coupe du monde, tout rentrera dans l'ordre... », a ainsi laissé entendre, dans L’Equipe, l’ancien joueur des Bleus, qui voit bien Didier Deschamps casser sa logique établie désormais depuis près de deux ans et rappeler un joueur qui brille avec l’actuel meilleur club au monde.