EdF : Rabiot, Deschamps... Anelka envoie de l'amour chez les Bleus

Même s'il suit le football français de loin, Nicolas Anelka a donné son avis sur les Bleus avant la Coupe du Monde 2018. Et il a aussi tenu à soutenir Adrien Rabiot.

L'histoire d'amour entre Nicolas Anelka et l'équipe de France a été tumultueuse. Débutée en 1998, quand il était considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, la carrière internationale de l'attaquant s'est finie à Knysna en 2010. Depuis son éviction de cette Coupe du Monde à cause d'une embrouille avec Raymond Domenech, Anelka n'a plus rejoué en France. Autant dire qu'il est bien placé pour juger l'affaire Rabiot. Après avoir refusé le statut de réserviste avant le Mondial en Russie, le milieu du PSG a reçu le soutien d'Anelka, alors même que tout le peuple tricolore en veut au joueur de 23 ans.

« Rabiot ? Il faut respecter son choix. Adrien a toutes les qualités pour démontrer qu'il est le boss sur le terrain. Il faudra maintenant montrer qu'il possède un mental d'acier, car plus personne ne lui fera de cadeaux », a expliqué, dans le JDD, Anelka, qui pense que la France peut aller très loin dans le Mondial russe... sans Rabiot. « Quant à Didier Deschamps, il est assez intelligent pour savoir qui mettre sur le terrain et trouver le bon mix afin d'aligner l'équipe la plus compétitive. Jusqu'à présent, il s'est très bien débrouillé ! Au vu de son potentiel, je suis convaincu que la France a de grandes chances de remporter la Coupe du Monde », l'ex-buteur des Bleus, qui estime donc que le sélectionneur ne devra pas se tromper dans ses choix pour tenter d'accrocher une deuxième étoile mondiale.