Arbitrage vidéo : Griezmann écoeuré pour la joie du buteur

Antoine Griezmann pensait bien avoir ouvert le score mardi soir en début de seconde période contre l'Espagne, mais après avoir fêté son but avec ses coéquipiers (notre photo), l'attaquant de l'équipe de France a compris que cela n'était pas le cas. En effet, suite à l'intervention de la vidéo, l'arbitre a logiquement refusé le but des Bleus, Layvin Kurzawa étant légèrement hors-jeu lorsqu'il a servi son coéquipier.

Après le match, Antoine Griezmann était forcément déçu, et il regrettait surtout que tout cela gâche le plaisir du buteur. « J'ai eu beaucoup d'émotion au début mais l'arbitre a eu la vidéo. Tant mieux pour l'Espagne et tant pis pour nous. Ce n'est pas déstabilisant mais c'est chiant parce qu'il faut attendre pour célébrer le but mais tant que c'est pour aider l'arbitre, tant mieux pour lui. Je ne suis ni pour ni contre, s'ils ont envie de le mettre, ils le mettront, sinon on continuera à jouer au football. Dans les deux cas, il faudra jouer et essayer de gagner le match », a confié, un poil agacé et surtout dépité, Antoine Griezmann, qui aurait aimé marquer ce but contre une formation espagnole où il connaît la totalité de ses adversaire, lui l'attaquant de l'Atlético Madrid.