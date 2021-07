PSG : Son plutôt que Mbappé au Real Madrid ?

Dans : Kylian Mbappé.

A la recherche d’un dynamiteur pour son attaque, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé, mais la piste de l’attaquant du PSG est compliquée.

En fin de contrat avec Paris en juin 2022, l’international français n’est pas disposé à prolonger pour le moment. Cela étant, le Qatar n’a aucunement l’intention de vendre Kylian Mbappé cet été, quitte à prendre le risque de le voir partir pour zéro euro dans un an. Le Real Madrid est donc dans une impasse et songe à se renforcer avec d’autres attaquants cet été. Le nom d’Erling Haaland est souvent évoqué, mais Carlo Ancelotti a confiance en Karim Benzema pour occuper la pointe de l’attaque et privilégierait le recrutement d’un pur ailier. C’est ainsi que selon les informations recueillies par Don Balon, le vice-champion d’Espagne en titre cible Heung-Min Son.

Auteur de 70 buts en 197 matchs de Premier League sous les couleurs de Tottenham, l’international sud-coréen est considéré à juste titre comme l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre à son poste. Au contraire de Kylian Mbappé, l’attaquant des Spurs est lié à Tottenham jusqu’en juin 2023. Mais son potentiel transfert serait moins onéreux que celui de la star du PSG. En effet, sa valeur se situe plutôt aux alentours de 85 ME selon le site spécialisé Transfermarkt. A en croire Don Balon, Heung-Min Son est séduit par la perspective de rejoindre le Real Madrid, même s’il n’ira pas au clash avec Tottenham dans le cas où son président Daniel Levy souhaiterait le conserver à tout prix. En réalité, l’avenir de Son pourrait dépendre de celui de Kane car pour Tottenham, il n’est pas envisageable de perdre ses deux meilleurs attaquants lors du même mercato. Cela signifie donc que si le capitaine de l’Angleterre est vendu cet été, Son devrait rester au moins une saison supplémentaire à Londres.