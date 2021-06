PSG : Mbappé sur le départ, Paris attend Kane !

Dans : Kylian Mbappé.

A en croire les informations de l’Express, le départ de Kylian Mbappé est de plus en plus probable au PSG, qui songe à Harry Kane pour lui succéder.

L’attaque du Paris Saint-Germain risque de connaître un gros lifting cet été. Et pour cause, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, le buteur du PSG et de l’Equipe de France n’ayant toujours pas donné de décision définitive à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi quant à sa prolongation de contrat. Le doute subsiste et le pessimisme est de plus en plus présent dans les esprits de la direction parisienne, à en croire les informations du portail britannique L’Express. En interne, les dirigeants du Paris Saint-Germain croient de moins en moins à une prolongation de Kylian Mbappé, mais donnent encore un mois de réflexion à l’ancien Monégasque afin de prendre la bonne décision au sujet de son avenir.

Dans le cas où Kylian Mbappé ferait le choix de quitter le Paris Saint-Germain, quatre ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, la cible de Mauricio Pochettino pour le remplacer est d’ores et déjà identifiée. Comme indiqué il y a quelques semaines, l’ancien entraîneur de Tottenham rêve d’Harry Kane, son ancien soldat chez les Spurs. Lassé par les mauvais résultats de son équipe, l’attaquant anglais est favorable à un départ, et ne cracherait sans doute pas sur la possibilité de retrouver Mauricio Pochettino avec un salaire royal à la clé. Le Paris SG devra en revanche s’aligner sur les exigences colossales de Daniel Levy dans ce dossier. Et pour cause, l’intransigeant président de Tottenham réclame 175 ME pour transférer Harry Kane, dont le nom a également circulé à Manchester City, qui ne s’est finalement pas aligné sur le prix exigé par Tottenham. En cas de vente de Kylian Mbappé pour un prix logiquement supérieur à 150 ME, le Qatar pourrait céder à la folie et faire sauter la banque pour Harry Kane. Pour le plus grand plaisir de Mauricio Pochettino…